België is beetje gekrompen

Sinds 1 januari is ons land zo'n 10 hectare gekrompen. Dat komt omdat België en Nederland stukjes territorium aan elkaar hebben afgestaan. Het gaat om kleine onbewoonde schiereilanden die tussen Belgisch Limburg, Nederlands Limburg en Wallonië in de Maas liggen, nabij het Waalse grensdorpje Visé (Wezet) en aan de Nederlandse gemeente Eijsden-Margraten. Het is de eerste keer in 170 jaar dat de grens tussen Nederland en België wordt aangepast. Het verdrag daarvoor werd eind 2016 ondertekend door koning Filip en koning Willem-Alexander. De wijziging drong zich op, omdat de grens in die regio in 1843 werd vastgelegd volgens de toenmalige loop van de Maas. Omdat die stroom ondertussen is rechtgetrokken ten behoeve van de scheepvaart, waren stukken België 'in Nederland' komen te liggen en andersom. Dat is nu rechtgezet. Maar het kost ons koninkrijk dus zo'n twintig voetbalvelden grondgebied. (EV)

