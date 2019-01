Belgen 26 januari 2019

Rolstoeltennisser Joachim Gérard boekte een knap succes op de Australian Open. Samen met de Zweed Stefan Olsson won hij de dubbeltitel op het grandslamtoernooi. Ze versloegen de Fransman Stéphane Houdet en de Australiër Ben Weekes met 6-3, 6-2. Voor Gérard, die in het enkelspel in de eerste ronde verloor van zijn dubbelpartner, was het zijn derde grandslamtitel in dubbel. (FDW)