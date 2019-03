Belgen vragen recordaantal octrooien aan 13 maart 2019

Belgische bedrijven en onderzoeksinstellingen hebben vorig jaar 2.360 octrooien aangevraagd. Dat is een record en 10% meer dan het jaar voordien, meteen de sterkste groei in tien jaar. Dat duidt erop dat innovatie steeds belangrijker wordt in ons land. De belangrijkste aanvragers van octrooien zijn Solvay (348 aanvragen), het Leuvense onderzoekscentrum Imec (198), Umicore (97), de Universiteit van Gent (66) en Agfa-Gevaert (60). Als men het aantal octrooien afzet tegenover het aantal inwoners, dan worden in België 204 aanvragen per miljoen inwoners ingediend, en daarmee staat België op de achtste plaats. Zwitserland (956 aanvragen) voert die ranglijst aan gevolgd door Nederland (416) en Denemarken (411), zo leert het jaarrapport van het Europees Octrooibureau (EOB).

