Belgen vinden juf met hoofddoek best oké

De meerderheid van de Belgen (56%) vindt het geen probleem dat er iemand met een hoofddoek voor de klas staat. Vrouwen (60%) zijn milder dan mannen (53%). Ook wat leeftijd betreft, is er een verschil: bij wie jonger is dan 35, is 63% het eens met de stelling. Bij 50-plussers gaat het om 52%. Kortgeschoolden (42%) zijn minder positief dan langgeschoolden (62%). Dat ruim vier op de tien Belgen een hoofddoek in de klas toch afkeuren, wil niet zeggen dat er sprake is van religieuze intolerantie of islamofobie, zegt Marijke Brants van Trendhuis. "Het kan ook gebaseerd zijn op laïcisme of het idee dat religieuze symbolen niet passen binnen de publieke ruimte." Aan de enquête namen 4.635 Belgen deel. (LVB)