Belgen vast op Thaise eilanden door dreigende storm 04 januari 2019

Als de tropische storm Pabuk vandaag over de populaire Thaise eilanden Koh Phangan, Koh Tao en Koh Samui raast, zullen heel wat Belgische toeristen bange uren beleven. De voorbije dagen sloegen al tienduizenden reizigers op de vlucht naar het vasteland, maar sinds gisteren varen de ferryboten niet meer uit. Wie niet weggeraakt is, moet er maar het beste van zien te maken. Dat geldt onder anderen voor Balthazar-zanger Jinte Deprez, die op Koh Tao verblijft. Reisorganisator TUI heeft 105 Belgen in de regio zitten. "We hebben iedereen een sms gestuurd en vragen om goed naar de raad van de autoriteiten te luisteren", zegt woordvoerder Piet Demeyere. Thomas Cook heeft geen weet van Belgen op de getroffen eilanden. Gevreesd wordt dat Pabuk windsnelheden tot 104 kilometer per uur zal halen en voor hevige regens en metershoge golven zal zorgen.

