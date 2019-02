Belgen tegen Black Sticks na zware trip HOCKEY 01 februari 2019

Pro League

Vandaag in de vroege ochtend spelen de Red Panthers (5 uur) hun tweede wedstrijd en de Red Lions (7 uur) hun derde wedstrijd van de Pro League in en tegen Nieuw-Zeeland. Het wordt afwachten in welke mate beide teams hun zware verplaatsing van Argentinië - waar ze het voorbije weekend in actie kwamen - naar Nieuw-Zeeland verteerd hebben. De Red Lions kwamen woensdagochtend in Auckland aan, de Red Panthers arriveerden dinsdag in Nieuw-Zeeland. Na de mooie zege in moeilijke omstandigheden tegen Argentinië wordt het voor de Lions opnieuw een felle strijd tegen de fysiek sterke Nieuw-Zeelanders, nummer acht op de wereldranglijst. Het voorbije weekend verloren de Black Sticks nipt met 3-4 van Nederland. In principe blijven Tanguy Cosyns en Nicolas De Kerpel in de tribune.

