Belgen tanken minder diesel

26 juni 2019

Het aandeel van diesel — professionele diesel

inbegrepen — in het totale verbruik van transportbrandstoffen bedroeg vorig jaar 78 procent.

Dat is een daling met 2 procent ten opzichte van

2017, zo blijkt uit cijfers van de Belgische

Petroleum Federatie. Het verbruik van benzine

steeg met 10 procent. Er komen dan ook steeds

minder diesels bij in ons land, hoofdzakelijk ten

gunste van nieuwe benzinewagens. Dat is volgens de federatie onder meer te verklaren door

de stijging van de accijnzen op diesel tot het

niveau van benzine. De organisatie laakt ook wat

ze de 'negatieve perceptie' van diesel noemt

inzake luchtkwaliteit. <<Diesels hebben een

lagere CO2-uitstoot dan benzinewagens.>>