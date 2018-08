Belgen tanken massaal over de grens 07 augustus 2018

Het was lange tijd omgekeerd, maar nu zijn het weer de Belgische automobilisten die de grens met Nederland en Duitsland oversteken om er diesel te gaan tanken. In eigen land kost één liter tegenwoordig tot 1,552 euro. Bij onze noorderburen bedraagt de gemiddelde prijs 1,434 euro, en in Duitsland betaalt u aan de goedkoopste tankstations zelfs maar 1,259 euro per liter. De oversteek loont dus voor veel bestuurders de moeite. Toen de regering-Michel in de zomer van 2015 besliste om de accijnzen stelselmatig te verhogen, kon u in België nog diesel tanken voor amper 1,185 euro per liter.