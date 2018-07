Belgen stunten ook tegen Italië 19 juli 2018

00u00 0

De Belgische jongens U20 blijven stunten op het EK in Kortrijk. Na zeges tegen Polen (3-0), Frankrijk (3-2) en Turkije (3-1) gaven de jongens van coach Kris Eyckmans tegen Italië een prestatie weg om 'U' tegen te zeggen. In de eerste set kon het gevaar van alle kanten komen: lepe drops van Vanneste, aanvalsknallers van Desmet of Van Lommel, een fraai blokje van D'Heer of stevige opslagdruk via een alerte Peters, terwijl Van Hoyweghen iedereen op de gepaste wijze aanspeelde. Alleen Recine en af en toe Cantagalli konden tegenprikken. Onvoldoende voor setwinst. De Italianen reageerden pas echt na een 0-2-achterstand.

