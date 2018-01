Belgen stonden in voor drones van IS 30 januari 2018

00u00 0

Islamitische Staat had zeker dertig drones voor ze verdreven werd uit Ar-Raqqah. De meeste waren helikoptertjes die voor verkenningsvluchten en aanvallen werden gebruikt. Maar er was ook minstens één groot vliegtuig waarmee de Syrische IS-hoofdstad bevoorraad werd toen die al grotendeels omsingeld was. De onthullingen komen van een Antwerpse Syriëstrijder die door de Koerden opgepakt is. Hij had vier vrienden in het droneteam, allemaal landgenoten die door toedoen van Shariah4Belgium bij Islamitische Staat zijn beland. Andere Belgische IS'ers bouwden raketten en smokkelden wapens, zo blijkt uit de verhoren van de Antwerpenaar die wij konden inkijken. (GVV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN