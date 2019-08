Exclusief voor abonnees Belgen steeds minder actief op Facebook 17 augustus 2019

Het aantal Belgen dat actief is op Facebook is tussen februari en augustus met 7,3 procent gedaald tot 6,8 miljoen leden. Zo blijkt uit een studie van Xavier Degraux, consultant in digitale marketing en sociale netwerken.

