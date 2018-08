Belgen spotten massaal wolven 23 augustus 2018

Onze zintuigen lijken op scherp te staan sinds bekend raakte dat ons land officieel drie wolven telt. Gemiddeld kreeg het meldpunt Welkomwolf.be deze zomer één wolvenwaarneming per dag. "Ze stromen binnen via alle mogelijke kanalen. Het ene verhaal is al geloofwaardiger dan het andere natuurlijk. Feit is wel dat flink wat Vlamingen en Nederlanders hun vakantie doorbrengen in de Ardennen en dat doet de wolvenwaarnemingen in het zuiden van ons land pieken", weet Landschap vzw, dat iedereen oproept waarnemingen zeker te blijven doorgeven, ook bij twijfel. (FT)