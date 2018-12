Belgen slaan massaal Nederlands vuurwerk in 31 december 2018

00u00 0

Heel wat landgenoten hebben de afgelopen dagen net over de Nederlandse grens vuurwerk ingeslagen, om de verstrengde wetgeving rond explosieve stoffen te omzeilen. Zo mag je in ons land slechts 1 kilo ontplofbaar materiaal kopen - in Nederland is 25 kilo toegestaan. "Vooral de grote vuurwerkbatterijen, waarmee je tientallen pijlen na elkaar kan afschieten, zijn in trek", klinkt het in de Nederlandse shops. "Vroeger reden wij naar België voor vuurwerk, maar nu gebeurt het omgekeerde."

