Belgen roken half miljard illegale sigaretten in één jaar: “Er kan van alles inzitten. Asbest, schimmel of zelfs uitwerpselen” Brecht Herman

13 juni 2019

05u00 1 De Krant Ruim één sigaret op de twintig die vorig jaar in ons land gerookt werd, was een illegale. Dat is het hoogste aantal in vijf jaar. Zo blijkt uit een studie van KPMG.

In opdracht van tabaksproducent Philip Morris International brengt KPMG jaarlijks de Europese sigarettenmarkt in kaart. Uit het nieuwste rapport blijkt dat er in ons land vorig jaar zo'n 9 miljard sigaretten gerookt werden. 5,7 procent daarvan waren illegale sigaretten, becijferde KPMG. Dat is het grootste aandeel in vijf jaar en 2 procent meer dan in 2017. De sigaretten kwamen vooral uit Bulgarije en Polen. Ze werden beduidend vaker aangetroffen in Antwerpen en Limburg, nabij de grenzen met Nederland en Brussel.

Enerzijds zijn er illegale sigaretten waarbij een merk echt nagebootst wordt, anderzijds zijn er de zogenaamde 'illicit whites': goedkope merkloze sigaretten. Jarenlang was vooral die laatste soort in opmars, maar de jongste cijfers van de FOD Financiën tonen dat die tendens gebroken wordt en dat namaaksigaretten nu vaker voorkomen.

Professionals

Volgens de studie van KPMG liep de overheid vorig jaar zo'n 118 miljoen euro aan accijnzen mis door illegale sigaretten, maar ook voor tabaksproducenten is de namaak een doorn in het oog. "Het zijn producten waar niemand op een legale manier controle over heeft. Niemand kan garanderen wat erin zit. In het verleden hebben we al zware metalen, asbest, schimmel en zelfs uitwerpselen in illegale tabak gevonden", zegt Filip Buntinx van British American Tobacco. "Volgens ons is de stijging van de illegale sigaretten te wijten aan de toegenomen accijnzen: een pakje van twintig sigaretten kost nu al gemiddeld 5,90 euro."

De strijd tegen de onwettige sigaretten woedt stevig, bleek vorige week nog. In het Waalse dorpje Tamines legde de douane een illegale sigarettenfabriek bloot. Maar liefst 25 miljoen sigaretten en 10.000 kilo tabak werden er in beslag genomen. Het ging er bijzonder professioneel aan toe, met zelfs een drukkerij om verpakkingen te maken. Er werden Engelse, Griekse en Turkse teksten op de verpakking gezet, zodat de rookwaren naar die landen konden worden uitgevoerd. Wie achter de fabriek zit, is nog niet duidelijk.

Neutrale pakjes

De douane onderschepte vorig jaar in totaal 227.000 pakjes sigaretten, ruim twee keer zoveel als de 94.000 van een jaar eerder. Geen enkel ander namaakproduct werd zo talrijk in beslag genomen.

Vanaf volgend jaar komen er neutrale verpakkingen voor sigaretten. De tabakssector vreest al langer dat die maatregel de illegale handel in de hand zal werken, omdat het eenvoudiger wordt om verpakkingen in grote maatregelen na te maken. Anderzijds is het wel zo dat de Europese Unie extra antinamaak-kenmerken in de pakjes zal voorzien.