Belgen roken 480 miljoen namaaksigaretten 27 december 2019

De zwarte sigarettenmarkt in ons land is vorig jaar met 45% gegroeid, van 330 miljoen illegale sigaretten naar 480 miljoen stuks. Dat becijferde adviesbedrijf KPMG. In 2018 werden in ons land alleen al 36 miljoen namaaksigaretten gerookt - een miljoen meer dan in 2017. Vooral het aantal sigaretten die ons land werden binnengesmokkeld in 2018, en waarop dus geen accijnzen werden betaald, steeg fors: van 282 miljoen naar 402 miljoen exemplaren. De gesmokkelde sigaretten komen vooral uit Bulgarije, Wit-Rusland, Roemenië en Polen. Daarnaast werden er vorig jaar ook vier illegale sigarettenfabrieken in België opgedoekt. Ook dit jaar werden in ons land onder meer in Lanaken en Zonhoven al zulke fabrieken gesloten. (CMG)

