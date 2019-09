Exclusief voor abonnees Belgen Orcel en Kimeli halen finales 28 september 2019

00u00 0

Ze moest een taxi nemen omdat de bus langs het hotel vloog, maar finaal is hoogspringster Claire Orcel gisteren toch in het Khalifa International Stadium geraakt. En maar goed ook, want in de kwalificaties finishte ze als elfde met een sprong over 1m92 - goed genoeg voor een plek in de finale. De 21-jarige Brusselse was niet de enige Belg die een finaleticket greep: Isaac Kimeli deed dat ook op de 5.000m. Hij finishte als zesde in 13:20.99, de beste verliezende tijd. "Ik heb de race van m'n leven gelopen, denk ik", zei hij voldaan. "Het was echt niet makkelijk met die tempowissels, maar ik heb toch goed positie kunnen houden. Nu is het afwachten hoe ik recupereer van de inspanning voor de finale van maandag, maar ik hoop toch top tien te kunnen lopen." De 1.500m, daar zal hij in elk geval al voor passen, liet de Belg van Keniaanse origine nog weten. De andere Belgen verging het minder goed. Polsstokspringster Fanny Smets bleef met 4m50 slechts één centimeter onder haar persoonlijk en Belgisch record, maar dat volstond niet voor de finale. WK-debutant Renée Eykens werd zesde in haar reeks van de 800m (2:03.65), ook Robin Hendrikx' 13de plek in zijn reeks van de 5.000m (13:39.69) volstond niet. (VH)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis