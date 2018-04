Belgen op zoek naar mirakel(s) 07 april 2018

Afgelopen nacht startte de kwartfinale van de Davis Cup tussen Amerika en België in het Curb Event Center van de Belmont University. Joris De Loore (ATP 319) kreeg de ondankbare taak om op de relatief snelle indoorbaan Miami Open-winnaar John Isner (ATP 9), en diens levensgevaarlijke service, in de ogen te kijken. Daarna was het de beurt aan Ruben Bemelmans (ATP 110) om te trachten iets te rapen tegen de 1m98 grote Sam Querrey (ATP 14). Vanavond volgt dan het dubbelspel, waarin Sander Gillé en Joran Vliegen mogelijk hun vuurdoop krijgen tegen Ryan Harrison en Jack Sock. Elk punt dat de Belgen kunnen halen in Nashville zou niets minder dan een half mirakel zijn. (FDW)

