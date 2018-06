Belgen ontdekken waarom het ene brein groter is dan het andere 01 juni 2018

Waarom is de ene mens slimmer dan de andere? Dat zit natuurlijk in de genen. Belgische onderzoekers hebben nu een gen gevonden dat verantwoordelijk is voor de grootte van het menselijk brein. "NOTCH2NL zit op het eerste chromosoom van ons DNA en stimuleert de groei van stamcellen in de hersenschors", legt Pierre Vanderhaeghen (ULB, VIB-KULeuven) uit. Maar daarmee zit men nog lang niet bij het recept voor een genie. "Naast NOTCH2NL zijn er zeker nog 15 andere genen die mee verantwoordelijk zijn voor de cognitieve functie. Die zijn nog niet bestudeerd. In totaal vonden we een 30-tal genen die actief zijn in de hersenschors en die je alleen bij de mens terugvindt en niet bij andere dieren, waar we nog bijna niets van weten."

