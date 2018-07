Belgen ontdekken oorzaak van herval bij huidkanker 13 juli 2018

Wetenschappers van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie en de KU Leuven hebben de oorzaak van herval bij melanomen - de meest agressieve huidkanker - in kaart gebracht. Bij een gevorderd melanoom verplaatsen tumorcellen zich naar andere plaatsen in het lichaam, waar ze blijven sluimeren. Daardoor keert een tumor na de behandeling vaak terug. Het onderzoeksteam onder leiding van Jean-Christophe Marine is er nu in geslaagd om net die cellen te identificeren die creatief zijn in het vinden van 'ontsnappingsroutes' en zo tot herval leiden. Met die inzichten hopen de wetenschappers betere therapieën te ontwikkelen om huidkanker te behandelen. Met jaarlijks 37.000 nieuwe gevallen is het de meest voorkomende en snelst stijgende vorm van kanker in ons land. Waar het risico op een melanoom zeventig jaar geleden nog 1 op de 1.500 bedroeg, is dat nu toegenomen tot 1 op de 75, zegt dermatoloog Thomas Maselis. De Belgische Stichting Kankerregister berekende dat tussen 2014 en 2025 zo'n 49% méér patiënten een agressieve huidkanker zullen ontwikkelen.

