Belgen naar Nederland om goedkope diesel 28 maart 2018

Steeds meer Belgen steken de grens over om goedkoop diesel te gaan tanken in de buurlanden. Dat zegt Brafco, de federatie van brandstoffenhandelaars. Door het optrekken van de dieselaccijns is diesel niet alleen voor het eerst duurder geworden dan benzine. Diesel tanken in ons land kost nu ook veel meer dan in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg. Aangezien er dit jaar nog 3,5 cent accijns per liter zal bijkomen, verwachten de brandstoffenhandelaars dat steeds meer 'dieseltoeristen' de grens zullen oversteken. Ondertussen blijven de Belgische pompen ook Nederlandse benzinerijders lokken. Die brandstof is bij ons net goedkoper dan bij onze noorderburen.