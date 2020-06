Exclusief voor abonnees Belgen mogen dromen: "Giro start met tijdrit in Palermo" 06 juni 2020

Volgens tuttobiciweb.it start de Ronde van Italië 2020 2.0 op 3 oktober met een tijdrit in Palermo. Het zou om een individuele tijdrit van ongeveer 10 kilometer gaan, wat uitstekend nieuws is voor Remco Evenepoel en Victor Campenaerts. De uitbraak van het coronavirus en de verschuiving van de Giro naar oktober zorgden ervoor dat de 'Grande Partenza' in Hongarije werd geschrapt en organisator RCS Sport op zoek moest naar een nieuwe startlocatie. Dat blijkt dus Sicilië te zijn. Naar verluidt zouden de oorspronkelijk geplande rit tussen Monreale en Agrigento (4) en de klimetappe op de flanken van de Etna (5) gewoon worden behouden op dag twee en drie. Daarna steekt de caravaan over naar het vasteland (Calabrië en Basilicata). Eind juni wordt het nieuwe parcours officieel voorgesteld. (JDK)

