Belgen mogen coronahotel Tenerife verlaten

05 maart 2020

De Belgen die al sinds 26 februari vastzitten in een viersterrenhotel op Tenerife, mogen terug naar huis. Reisorganisator TUI, die nog honderd landgenoten heeft zitten in het H10 Costa Adeje Palace met vier besmette Italianen, laat haar klanten niet betalen voor de terugvlucht en alle extra dagen die ze ter plekke in quarantaine hebben moeten doorbrengen. Bovendien krijgen ze een deel van de reissom terugbetaald. Ook Sunweb en Corendon hebben respectievelijk nog zeven en zes Belgische klanten in het hotel op Tenerife.

