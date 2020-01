Exclusief voor abonnees Belgen moeten Irak niet verlaten 04 januari 2020

Amerikanen moeten Irak "onmiddellijk verlaten" uit vrees voor vergelding en ook de Nederlanders krijgen van de overheid de raad om uit het land te vertrekken "als dit op een veilige manier kan". Onze regering geeft voorlopig nog géén dergelijk advies. "We volgen de situatie op", zegt Karl Lagatie, woordvoerder van Buitenlandse Zaken. "Er zijn consultaties aan de gang met de Europese partners over Irak, maar daar zijn nog geen conclusies uit getrokken." In Irak verblijven op dit moment een kleine honderd Belgen, onder wie 35 in Bagdad. Lagatie wijst er nog op dat reizen naar Irak sowieso wordt afgeraden. (LVB)