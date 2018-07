Belgen mishandelen Spaanse taxichauffeur 11 juli 2018

Twee Belgen en een Spanjaard zijn in Catalonië opgepakt nadat ze in de nacht van zondag op maandag een taxichauffeur hadden mishandeld in Salou, nabij Tarragona. "De drie twintigers zijn overgebracht naar het commissariaat van Salou", klinkt het. "Ze hadden hun slachtoffer bewusteloos geslagen en vier politieagenten die hen oppakten licht verwond." Het drietal stortte zich op de taxichauffeur omdat die had geweigerd hen te vervoeren, nadat ze andere klanten hadden voorbijgestoken. De 30-jarige man werd onder andere aan het hoofd geraakt. Volgens getuigen gedroeg het drietal zich "als beesten" terwijl hun slachtoffer begon te stuiptrekken. (KSN)

