Belgen minstens 5 miljoen euro kwijt aan fraude met cryptomunten 30 januari 2020

Tussen 2017 en 2019 hebben criminelen minstens 5 miljoen euro ontfutseld van Belgen via fraude met cryptomunten. Dat blijkt uit meldingen bij de FSMA. Volgens de financiële waakhond gaat het nog maar om "het topje van de ijsberg", aangezien veel fraude ongemeld blijft. De FSMA kreeg vorig jaar in totaal 2.456 fraudemeldingen van consumenten, bijna een vijfde (19%) meer dan in 2018. Op vijf jaar tijd steeg het aantal meldingen zelfs met 60%. De meeste meldingen gaan over de klassieke vormen van fraude, zoals piramidespelen (348). Daarnaast krijgt de FSMA ook veel meldingen binnen over valse tradingplatformen voor beleggingen in binaire opties, valuta, derivaten of cryptomunten.