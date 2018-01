Belgen met stunt naar halve finales 00u00 0

Winst gisteren in de eerste twee poulewedstrijden verzekerde de Indoor Red Lions van een plek in de halve finale op het EK in de Antwerpse Lotto Arena. Zeer knap, omdat de spelers van bondscoach Alexandre De Chaffoy met ruime cijfers (5-1) van Rusland (4de op de wereldranglijst) wonnen. "Dat is inderdaad een topprestatie, want we komen van ver", glunderde de bondscoach. "We speelden met veel discipline."

