Belgen maken te veel fouten in openingsmatch 29 juni 2019

00u00 0

WK Beachvolley in Hamburg

De eerste wedstrijd op het wereldkampioenschap beachvolleybal in Hamburg kende niet het gewenste verloop voor Dries Koekelkoren en Tom Van Walle. Lagen de verwachtingen te hoog? We weten het niet, maar de Belgian Beach Boys maakten te veel fouten om aanspraak te maken op een overwinning. De Tsjechen Perusic-Schweiner waren oppermachtig in de service. Tom Van Walle werd ongenadig geviseerd en dat zorgde in de openingsset voor een 10-15-kloof die de Belgische beachvolleyballers - na een heropflakkering tot 15-17 - niet meer konden dichtmaken. In de tweede set keken Koekelkoren-Van Walle meteen tegen een 0-4-achterstand aan. Dries Koekelkoren bleef vrij goed overeind tegen het Tsjechisch overwicht, maar toen hij op 2-8 ook afgeblokt werd, werd het verschil te groot. De risicoservices van Tom Van Walle rendeerden totaal niet. Tot 6-16 lukten er te weinig Belgische acties. De gemiste opslag van Tom Van Walle op matchbal illustreerde het totale beeld van de wedstrijd. Aanvallend deden de Belgische beachers vrij goed mee en dat zorgt voor hoop voor de wedstrijd van vandaag tegen de Italianen. Enrico Rossi en Adrian Cardula nemen de plaats in van een duo uit Sierra Leone, dat zich op het laatste moment had afgemeld. Of dat goed nieuws is voor het Belgisch team, moet nog afgewacht worden. De Italianen wonnen hun eerste set tegen Cherif-Ahmed uit Qatar en die staan toch op plaats vier in de wereldranglijst. Een felbevochten tiebreak eindigde in het voordeel voor de mannen uit Qatar. Koekelkoren-Van Walle zullen al hun kwaliteiten moeten bovenhalen om van deze twee ploegen te winnen. (WVM)

