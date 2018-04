Belgen maken kaart met miljard sterren 26 april 2018

00u00 0

Belgische sterrenkundigen hebben mee getekend aan de meest gedetailleerde kaart ooit van onze melkweg. De 3D-atlas is gisteren voorgesteld door de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Met behulp van de in 2013 gelanceerde Gaia-satelliet konden de wetenschappers meer dan een miljard sterren in kaart brengen, waaronder exemplaren die tot een miljoen keer zwakker schijnen dan we met het blote oog kunnen waarnemen - vergelijkbaar met het zien van een mensenhaar vanop 1.000 kilometer afstand. Het Instituut voor Sterrenkunde van de KU Leuven leidde de werkgroep die de sterren moest classificeren. De Koninklijke Sterrenwacht van België berekende de snelheid waarmee de hemellichamen bewegen en werkte mee aan de gegevensverwerking van asteroïden, waardoor nu de exacte positie van 14.000 exemplaren bekend is. Ook Belgisch hoofdonderzoeker Dimitri Pourbaix van de ULB, het STAR Institute van de Universiteit van Luik en wetenschappers van de UAntwerpen droegen bij aan het onderzoek.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN