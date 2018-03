Belgen maken er kleurrijk dagje van MODEWEEK PARIJS 01 maart 2018

Een Parijse modedag met twee contrasterende Belgen gisteren: eerst mocht Maison Margiela de herfst- en wintercollectie voor volgend jaar voorstellen, wat later op de namiddag was het de beurt aan Dries Van Noten. Het werd futurisme versus klassieke degelijkheid. John Galliano, creatief directeur bij Maison Margiela, zocht zijn stoffen vooral in het primaire kleurenvak: veel kanariegeel, 'electric blue', en erg fel rood. Maar ook heel wat flarden die in het licht van kleur veranderen, maken deel uit van de collectie.

