Belgen liever lui dan moe 14 december 2019

'Liever lui dan moe' denkt de gemiddelde Belgische computergebruiker/internetsurfer. Bijna 72% of driekwart (!) van alle Belgen gebruikt slechts één wachtwoord voor alle websites, bleek uit onderzoek door AXA Partners eind vorig jaar. Bovendien zegt 28,9% dat ene paswoord nooit ofte nimmer te veranderen. En geeft 29% ook nog eens aan dat unieke wachtwoord ergens te hebben genoteerd. En geloof het of niet: bij 26% daarvan prijkt dat wachtwoord zelfs op een papiertje of post-it in de fysieke buurt van de computer. Bij 55-plussers zegt zelfs 49,9% zijn of haar wachtwoord ergens te hebben opgeschreven, en houdt 37,7% daarvan dat post-itje nabij de computer.