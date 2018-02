Belgen in hotel, niet op parcours 02 februari 2018

De Belgische profs zijn gisterennamiddag in Hotel Walram in Valkenburg gearriveerd. Daarmee is iedereen present, wat niet het geval was bij de eerste verkenning van het WK-parcours. Geen enkele prof had gisteren zin in glibberige en modderige rondjes. Ook Van der Poel niet. Die kondigde zondag aan dat hij gisteren voor het eerst de WK-omloop zou verkennen, maar zag uiteindelijk af van dat voornemen. Een verkenning is pas zaterdag gepland. De omloop lag er erg spectaculair bij. Op de twee schuine kanten was het een hele evenwichtsoefening om recht te blijven. Ook de afdaling die daarna volgt, zorgde voor enkele spectaculaire momenten. (MG)