Belgen in de running voor eindzege WB-finale jumping

De vier Belgische combinaties die van start gingen in de openingsproef van de Wereldbekerfinale Jumping in het Zweedse Göteborg hebben allemaal nog uitzicht op de eindzege. De Zwitser Steve Guerdat veroverde met een verschil van slechts drie honderdsten van een seconde de zege in het jachtparcours en neemt zo met 34 punten de leiding in het algemeen klassement, vóór drie Belgische combinaties: Pieter Devos (32 punten) /Apart, Olivier Philippaerts (31 ptn) /H&M Legend of Love en François Mathy Jr. (30 ptn) /Casanova de l'Herse. Niels Bruynseels strandde met Delux van T&L op de 9de plaats met 25 punten, net voor de Amerikaanse Beezie Madden, die vorig jaar de Wereldbekerfinale in Parijs op haar naam schreef. Zij finishte een halve seconde sneller dan Steve Guerdat, maar ging in de fout op de allerlaatste hindernis, waardoor ze drie extra seconden straftijd opliep. De allersnelste chrono (59.85 s) realiseerde de Duitser Daniel Deusser, die uitkomt voor de Belgische Stal Stephex Stables. Maar ook hij moest drie strafseconden incasseren toen hij met Scuderia 1918 Tobago Z een balk afstootte.

