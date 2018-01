Belgen hielden drones van IS in de lucht Antwerpse Syriëstrijder verklapt welke jobs zijn makkers uitoefenden in kalifaat Guy Van Vlierden

30 januari 2018

05u00 0 De Krant Islamitische Staat had een team van vijftien strijders die verantwoordelijk waren voor drones. Die onbemande vliegtuigjes werden gebruikt op het slagveld, maar dienden ook voor spionage, propaganda en transport. Zeker vier van de operatoren waren Belgen, zo blijkt uit verhoren van een gevatte Syriëstrijder die wij hebben ingekeken.

Twee mannen stappen over een grindweg naar een heuveltop. De ene houdt een blauwgrijs vliegtuigje vast van een kleine twee meter groot, de andere een afstandsbediening. Als ze boven zijn, wordt het tuig behoedzaam in de hoogte gehouden. De propeller start met draaien en de drone begint aan zijn vlucht. We kijken naar een video die Islamitische Staat een jaar geleden verspreidde om te tonen dat hij over een unmanned aircraft system beschikte dat bommen kon droppen - niet krachtig genoeg om een auto aan flarden te rijten, maar wel om ettelijke omstanders te doden en ook huiveringwekkend precies.

De twee mannen dragen camouflagepakken en bivakmutsen verhullen hun identiteit. Maar de kans is groot dat het om Belgen gaat. Die speelden immers een toonaangevende rol in wat het kalifaat aan luchtmacht bezat. Dat blijkt althans uit de verklaringen van Bilal El Marchohi (22), een Antwerpenaar die in oktober 2013 naar Syrië trok. Hij deed dat met zijn Nederlandse vrouw Ilham Borjani (23) en het was ook met haar dat hij vorige zomer door Koerdische strijders opgepakt is. Abu Fudayl, zoals hij heette bij IS, werd vervolgens dagenlang door Amerikaanse soldaten verhoord. Wij hebben de neerslag daarvan kunnen lezen in een vijftiental tactical interrogation reports.

