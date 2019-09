Exclusief voor abonnees Belgen hebben laagste gasfactuur 05 september 2019

00u00 0

De aardgasprijs in Europa staat op het laagste peil in tien jaar. Jarenlang betaalden de Britten het minst voor hun gasconsumptie. Maar sinds juli zijn de Belgische gasverbruikers een pak goedkoper af. De factuur voor een huishouden met een gemiddeld verbruik ligt in ons land lager dan in al onze buurlanden, zo blijkt uit de maandelijkse prijsvergelijking van de federale energieregulator Creg. Voor België komt de Creg uit op 1.031 euro voor een gezin met een gemiddeld verbruik (combinatie van koken en verwarmen op gas) tegenover 1.167 euro in het VK. Opvallend is dat Nederlanders met 2.037 euro het meeste moeten betalen, terwijl onze noorderburen sinds jaar en dag zelf gas produceren.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis