Belgen gingen vorig jaar 19,5 miljoen keer naar de cinema

Het aantal filmbezoeken in de Europese Unie heeft in 2019 de kaap van 1 miljard overschreden. Dat blijkt uit gegevens van het Europees Audiovisueel Observatorium. Het gaat om een stijging van 52,6 miljoen ten opzichte van 2018 (+5,5 %) en het beste resultaat sinds 2004. In België gingen vorig jaar zowat 19,5 miljoen filmtickets over de toonbank, een toename met 700.000 kaartjes of 3,8%. De stijging in Europa komt er na twee dalingen op rij. In 2016 vonden er 992 miljoen filmbezoeken plaats, waarna dat aantal zakte tot 985 miljoen in 2017 en 954 miljoen in 2018. De groei in 2019 wordt gedragen door de meeste EU-landen: slechts vijf landen zagen een daling en één land bleef stabiel. Volgens het observatorium werd de groei in het aantal bioscoopbezoeken vooral gedreven door het succes van Amerikaanse films. Vooral de kaskrakers 'The Lion King', 'Avengers: Endgame', 'Frozen 2' en 'Joker' hebben de mensen massaal naar de bioscoop gelokt.

