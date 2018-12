Belgen gewond bij ongeval met kabelbaan in Bogota 26 december 2018

Bij een ongeval met een kabelbaan in de Colombiaanse hoofdstad Bogota zijn 28 mensen gewond geraakt, onder wie naast drie Duitsers ook toeristen uit België, Brazilië, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Een cabine van de kabelbaan botste maandag tegen een platform, aldus de brandweer van Bogota op Twitter. De oorzaak van het ongeval is niet bekend. Het gaat om de kabelbaan naar de berg Monserrate. Daar bevindt zich de basiliek Señor Caído de Monserrate, die meer dan 3.000 meter boven de zeespiegel ligt en een trekpleister is voor gelovigen en toeristen.