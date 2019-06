Exclusief voor abonnees Belgen gaven in drie maanden online 2,95 miljard euro uit 14 juni 2019

00u00 0

De eerste drie maanden van het jaar hebben de Belgen 2,95 miljard uitgegeven aan online aankopen. De Belg gaf zo 8% meer uit aan digitaal shoppen. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van BeCommerce. In het eerste kwartaal nam het aantal online aankopen toe tot 27,1 miljoen, een stijging met 18% in vergelijking met dezelfde periode in 2018. Net als de voorbije twee jaar wordt de top drie aangestuurd door 'vliegtuigtickets en accommodatie'. 87% van de Belgen gaf aan ze online aangekocht te hebben. Op de tweede plaats staat 'tickets voor attracties en events', met 78%. De top drie wordt afgesloten met 'pakketreizen'. 64% bestelde die online.