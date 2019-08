Exclusief voor abonnees Belgen doen voor 20 miljard aan pensioensparen 28 augustus 2019

Beleggingsfondsen die een belastingvoordeel opleveren voor Belgen die bereid zijn hun geld vast te zetten tot ze de pensioenleeftijd bereikt hebben, beheerden eind maart 19,7 miljard euro. Door de beursstijging in de lente én de extra stortingen van de afgelopen maanden, lijdt het geen twijfel dat de kaap van 20 miljard ondertussen bereikt is. Het gaat om de gezamenlijke spaarpot van 1,6 miljoen Belgen. Bijna evenveel landgenoten sparen voor hun oude dag via een pensioenspaarverzekering. Die belooft een gegarandeerd rendement, waardoor de langetermijnspaarder geen geld kan verliezen. (SWA)

