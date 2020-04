Exclusief voor abonnees Belgen bouwen mee aan noodkliniek in Berlijn 03 april 2020



In het Expo Center van de Duitse hoofdstad Berlijn komt een 'coronakliniek' met minstens 500 bedden. De Belgische tak van technologieleverancier PRG bouwt daaraan mee. "Wij zijn trots dat we dit tijdelijke ziekenhuis kunnen helpen bouwen", zegt topman Stephan Paridaen. "We hopen dat we een bijdrage kunnen leveren aan het beëindigen van de pandemie." PRG België zal materiaal leveren, zoals stroomvoorzieningen, verlichting, IT-infrastructuur en bekabeling voor het hospitaal. De bouw, die dinsdag startte, zou in totaal zo'n 20 dagen in beslag nemen. Er zullen vooral patiënten komen die beademd moeten worden, maar niet op intensieve zorg hoeven te liggen. "Als er in België nood is aan een tijdelijk hospitaal, kunnen wij daar zeker voor zorgen", klinkt het nog bij PRG.

