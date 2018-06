Belgen blijven trouw aan hun baas 28 juni 2018

00u00 0

We mogen ons werk dan wel al eens vervloeken, Belgen blijven het liefst aan de slag bij de huidige werkgever. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Acerta. 16% van de Belgen is actief op zoek naar ander werk. Zeven op de tien van wie dat niet doet, durven de stap naar een andere job niet zetten uit onzekerheid. Eén op de twee wíl de stap niet zetten uit vrees te moeten inleveren op het loon. De andere helft mist zelfvertrouwen om te veranderen, want vreest niet aangenomen te zullen worden. Zestig procent van de medewerkers ziet het daarentegen wel zitten om zijn job over een andere boeg te gooien binnen het eigen bedrijf.