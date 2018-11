Belgen blijven massaal zwart geld 'witten' €1 miljard 06 november 2018

De Belg blijft massaal zwart geld 'witten'. Tot eind oktober werden al 1.674 amnestie-aanvragen ingediend, goed voor een bedrag van meer dan 1 miljard euro. Nochtans werd in 2013 onder de regering-Di Rupo aangekondigd dat het een "allerlaatste keer" mogelijk zou zijn zwart geld te regulariseren. De huidige regering-Michel voerde in 2016 toch een nieuwe regeling in, maar die kwam moeizaam op gang. Na al die jaren blijft er dus nog altijd zwart geld boven water komen. Van het miljard euro dat is aangegeven, werd al voor 883,6 miljoen euro dossiers afgehandeld. Dat levert de schatkist 326 miljoen euro op, waarvan 170 miljoen euro dit jaar. Voor de begroting 2018 rekent de regering op 200 miljoen euro opbrengst. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) verwacht dat de regularisatie-aanvragen nog zullen stijgen nu de informatie- uitwisseling met landen zoals Zwitserland volop loopt. (FT)

