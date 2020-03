Exclusief voor abonnees Belgen betalen minder voor aardgas Redactie

14 maart 2020

00u00 0

De aardgasfactuur van de Belgische huishoudens is vorig jaar gemiddeld met 258 euro of 18% gedaald in vergelijking met een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de federale energieregulator Creg.

De daling is vooral een gevolg van de lagere aardgasprijs en in mindere mate ook van dalende distributiekosten.

De Belgische gezinnen waren goedkoper af dan die in Duitsland, Frankrijk of Nederland. Enkel in het Verenigd Koninkrijk betaalden de huishoudens iets minder voor aardgas.

