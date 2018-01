Belgen bedreigd vanuit Turkse ambassade 26 januari 2018

00u00 0

Is de Turkse overheid haar boekje te buiten gegaan in ons land? In de zomer van 2016 werden verscheidene Turkse Belgen bedreigd via sociale media. Eén van hen heeft onlangs tijdens een verhoor vernomen dat de intimidaties aan zijn adres verstuurd werden door een zekere Selim G., vanop een computer die door de politie getraceerd werd tot de Turkse ambassade. "Ik stond versteld", zegt Riza Dogan. De voormalige journalist is niet de enige die geviseerd werd in de nasleep van de mislukte staatsgreep in Turkije. Een aantal collega's werd in dezelfde periode eveneens bedreigd door Selim G. en sommigen ook door Veysel F., de voormalige persverantwoordelijke van de ambassade. (JBG)