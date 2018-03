Belgen amper geïnteresseerd in WK-tickets 15 maart 2018

De interesse om het WK voetbal in Rusland bij te wonen, blijft erg laag in ons land. In een nieuwe ronde van de ticketverkoop die gisterochtend van start ging, werden in 24 uur 356.700 tickets aan de man gebracht. Slechts 574 daarvan werden aangevraagd door Belgen, blijkt uit cijfers van de wereldvoetbalbond FIFA. De meeste kaartjes gingen naar Russen (197.036), gevolgd door fans uit de VS (14.845), Argentinië (14.564), Colombia (13.994), Mexico (13.505), Brazilië (9.691), Peru (9.493), Australië (5.500), Duitsland (5.476), China (5.459) en Indië (4.166). In de vorige rondes gingen er al 7.301 tickets naar Belgische fans. (DB)

