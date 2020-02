Exclusief voor abonnees Belgen 6 uur vast op trein tussen Frankfurt en Brussel 29 februari 2020

De ICE-trein tussen Frankfurt en Brussel heeft gisteren urenlang stilgestaan, net over de Belgische grens. "We zijn om 12.43 uur vertrokken in Frankfurt", vertelt passagier Kurt Burgelman. "Om 14.45 uur stonden we stil. Er was zelfs geen elektriciteit meer. Na 20 minuten werd ons verteld dat het om een technische panne ging, en kregen we gratis drank aangeboden. Niks werkte nog, de toiletten konden zelfs niet meer doorgespoeld worden. Maar iedereen was vriendelijk, en we kregen info. Na vier uur zijn we met een noodlocomotief op een slakkengang naar Luik gesleept. Daar stopte de rit. Van daaruit moeten we nu - net voor 21 uur - onze plan trekken."