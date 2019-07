Exclusief voor abonnees Belgen 43,5 miljard rijker dankzij beurs 13 juli 2019

Het netto financieel vermogen van de Belgen is in het eerste kwartaal van dit jaar met 43,5 miljard gestegen tot 1.060 miljard euro. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. Eind 2018 was dat gezamenlijke vermogen nog gedaald met 25,1 miljard. Sindsdien hebben vooral de stijgende beurskoersen de Belg weer rijker gemaakt. Nochtans durfden we in het eerste kwartaal iets minder risico te nemen, aldus nog de Nationale Bank. Particulieren investeerden 500 miljoen minder in beursgenoteerde aandelen en 1,5 miljard minder in belegginsfondsen. Daarentegen werd 4,3 miljard meer op spaarboekjes geparkeerd en 3,1 miljard meer op zichtrekeningen.