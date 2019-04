Exclusief voor abonnees Belgen 4 uur vast in skilift 09 april 2019

In Les Deux Alpes, een skigebied in de Franse Alpen, hebben skiërs bijna vier uur vastgezeten in een skilift. Onder hen twee Belgen, die samen met enkele vrienden op skiles waren. Op de terugweg van de pistes stopte de skilift opeens. "We zagen helikopters passeren, maar ik denk dat die eerder voor de gevallen skiërs waren", vertelde Tom Derycke, die samen met z'n vrouw en enkele andere wintersporters vastzat. Zij hielden er wel de moed in. "We hoorden dat de mensen die bevrijd worden een drankbonnetje krijgen", lachten ze. Hun kinderen namen gelukkig een andere lift en werden door vrienden naar boven gebracht.

