Belg zwaargewond na aanrijding met marmot 14 augustus 2018

Een Belgische fietser is met de traumahelikopter afgevoerd van een berg op de Frans-Italiaanse grens, nadat hij zwaar ten val gekomen was. De man was bezig aan de afdaling van de Col Agnel toen plots een marmot de weg overstak. Hij kon het diertje niet meer ontwijken. Gelukkig waren de hulpdiensten snel ter plekke om het slachtoffer te stabiliseren. Onze landgenoot heeft verscheidene botten gebroken. Voor de volledigheid: de marmot is overleden. (SRB)