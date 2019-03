Belg zoekt snowboard zoon: vast in ravijn 05 maart 2019

Een Belg van 50 is in Tirol vast komen te zitten in een ravijn. De man ging het snowboard van zijn zoon (12) zoeken. Dat was tijdens de afdaling van de piste op de Schwendberg (Oostenrijk) 200 meter diep gevallen. De vader besloot het board te gaan halen, maar raakte onderweg in moeilijkheden. Hij belde om 16 uur de hulpdiensten met zijn gsm. De politie en een reddingsteam kwamen ter plaatse om de man uit de diepe sneeuw te bevrijden. Het duurde meer dan drie uur voor de man weer boven geraakte, maar hij kwam er zonder verwondingen vanaf.