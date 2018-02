Belg ziet 2 biljoen op rekening verschijnen 13 februari 2018

Héél even was een man uit Dinant de rijkste mens ter wereld. Luc Mahieux zag vorige week woensdag plots 2.000.000.000.349 euro op zijn rekening verschijnen. Bijna zeven keer meer dan wat Bill Gates, Warren Buffett, Jeff Bezos en Mark Zuckerberg samen bezitten. Helaas was Mahieux' rijkdom van korte duur. Het geld bleek afkomstig van een frauduleuze website waar de Belg eerder de gegevens van zijn Visa-kaart had achtergelaten. "Sindsdien verdween er maandelijks 34,90 euro van mijn rekening. Net toen ik naar de bank wilde bellen om dit te melden, merkte ik de som op." Omdat er overduidelijk sprake was van fraude, werd beslist de kredietkaart én de rekening te blokkeren - en daarmee was Luc ook zijn fortuin kwijt.

